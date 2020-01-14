Краснодарский СК проверит информацию о том, что женщина бросила дочь на лестницу поезда

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Краснодаре начали доследственную проверку после сообщений в СМИ о том, что женщина бросила свою девятимесячную дочь на лестницу в вагоне поезда Симферополь - Москва. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации от 14 января 2020 года по факту причинения матерью телесных повреждений своему малолетнему ребенку", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова сообщала ТАСС, что сотрудники полиции сняли с поезда Симферополь - Москва женщину. По информации управления МВД России на Транспорте, инцидент произошел в ночь на 10 января в поезде, в котором 36-летняя жительница Воронежа ехала со своим сожителем, а также семилетней и девятимесячной дочерьми.

Пассажирка, находясь в нетрезвом состоянии, взяла на руки младшую дочь, вынесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. Произошедшее попало на камеры наблюдения. После инцидента инспекторы по делам несовершеннолетних, проведя с женщиной и ее сожителем профилактическую беседу, составили в отношении нее административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").