СМИ: сотрудники авиакомпании Bek Air просят ускорить расследование катастрофы

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Персонал казахстанской авиакомпании Bek Air выступил с просьбой ускорить расследование катастрофы самолета близ Алма-Аты, поскольку из-за приостановки деятельности перевозчика все его рейсы отменены, а сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщил телеканал КТК .

По его данным, сотрудники Bek Air собрались во вторник в офисе компании, чтобы обратиться к авиационным властям страны. "С момента крушения прошло почти три недели. Ровно столько же персонал находится в отпуске без содержания. Лицензию перевозчика на время приостановили. Бортпроводники, инженеры и бухгалтеры сейчас в неопределенности и растерянности и потому попросили ускорить расследование авиакатастрофы", - говорится в репортаже телеканала.

Согласно его информации, персонал перевозчика - более 300 человек - отправлен в отпуск без содержания.