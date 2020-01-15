Храм Христа Спасителя в Москве проверяют после анонимного сообщения о минировании

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют здание храма Христа Спасителя и его прилегающую территорию после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил, что храм Христа Спасителя заминирован. Информация проверяется, на месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду сообщения о минировании поступили в 13 районных судов Москвы, часть из них после проверки возобновила работа. Также специалисты проверяют несколько столичных школ.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с угрозами взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.