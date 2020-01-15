{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Храм Христа Спасителя в Москве проверяют после анонимного сообщения о минировании

Также сообщения с угрозами взрывов поступили в 13 столичных судов и пять школ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют здание храма Христа Спасителя и его прилегающую территорию после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил, что храм Христа Спасителя заминирован. Информация проверяется, на месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду сообщения о минировании поступили в 13 районных судов Москвы, часть из них после проверки возобновила работа. Также специалисты проверяют несколько столичных школ.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с угрозами взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75
Следователи возбудили уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС