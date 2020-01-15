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Обновлено 

В Москве 13 районных судов получили сообщения с угрозами взрывов

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили еще в 13 районных судов Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Чертановский, Бабушкинский, Коптевский, Преображенский, Тверской, Нагатинский, Измайловский, Никулинский районные суды получили сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в пресс-службе Кузьминского и Лефортовского судов ТАСС сообщили, что им также поступили сообщения с угрозами взрыва. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что информация о заложенных взрывных устройствах поступила в Перовский, Щербинский и Останкинский суды.

Как отметили в пресс-службе Мосгорсуда, Измайловский и Чертановский суды вернулись к работе после проверки, информация о "минировании" не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (10:37 время мск) — обновлена информация по тексту.

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