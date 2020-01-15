Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на двух подмосковных железнодорожных станциях

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрыва на двух железнодорожных станциях Подмосковья поступили в среду в правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Неизвестные сообщили о минировании железнодорожных станций в городских округах Одинцово и Красногорск. Сейчас проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сами станции работают в штатном режиме.

Ранее в среду сообщения о "минировании" поступили в 13 районных судов Москвы, часть из них после проверки возобновила работа. Также специалисты проверяют несколько столичных школ, вокзалов и храм Христа Спасителя.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с угрозами взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.