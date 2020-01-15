Число заминированных школ в Москве увеличилось до 10

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва поступила уже в 10 школ Москвы, на месте сотрудники оперативных служб проводят проверку. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Информация о минировании продолжает поступать в школы города, в настоящий момент их число достигло десяти", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в среду неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в 13 районных судах, храме Христа Спасителя, а также Белорусском, Казанском, Курском вокзалах. "Часть объектов уже проверена, взрывные устройства не обнаружены", - добавил источник.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с угрозами взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.