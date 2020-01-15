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Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди пострадавших от наводнений в Пакистане

По данным газеты Daily Times, число погибших от наводнений и лавин в стране достигло 93

ТАСС, 15 января. Граждане России не пострадали в результате наводнений, оползней и лавин, продолжающихся в различных районах Пакистана из-за обильных осадков. Об этом во вторник сообщило посольство РФ в Пакистане на своей странице в Facebook.

"Посольство внимательно отслеживает ситуацию в провинции Белуджистан и подконтрольной Пакистану части Кашмира, где в результате схода оползней и лавин из-за обильных осадков погибли около 100 человек и более 50 были ранены. По имеющейся информации, российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным пакистанской газеты Daily Times, жертвами стихии стали по меньшей мере 93 человека.

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