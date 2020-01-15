Суд арестовал жителя Вологодской области, подозреваемого в убийстве дочери

ВОЛОГДА, 15 января. /ТАСС/. Жителя Вологодской области, подозреваемого в убийстве полуторагодовалой дочери, арестовали на два месяца по 12 марта 2020 года. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следователи ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему жителю села Шуйское Междуреченского района, задержанному по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери. Суд согласился с доводами следствия и принял решение об аресте подозреваемого на период предварительного расследования, на два месяца по 12 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, пьяный подозреваемый ударил по голове свою малолетнюю дочь и ушел из дома. О смерти ребенка ему сообщила жена, тогда он забрал тело и отвез в Вологду якобы для проведения экспертизы. В Вологде он приехал к родственнику, который, увидев тело ребенка в машине, сообщил в полицию.

В семье осталось четверо детей, ими занимаются медики и социальные службы. Мать детей госпитализирована на большом сроке беременности со следами побоев, проходит обследование. Одновременно проводится проверка в отношении должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.