СМИ: каталонец погиб из-за того, что в его дом могла попасть крышка реактора с химзавода

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. Житель Каталонии погиб из-за того, что потолок в его доме, вероятно, пробила крышка от взорвавшегося реактора на химическом заводе. Об этом сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на мэра города Таррагона Пау Рикому.

В результате взрыва и пожара, которые были зафиксированы во вторник вечером на предприятии IQOXE ("Химическая промышленность окиси этилена"), погибли два человека, восемь пострадали. Одной из жертв стал 59-летний местный житель, на которого обрушился потолок в доме, расположенном примерно в трех километрах от места происшествия.

Как ранее сообщило EFE, потолок обрушился из-за того, что его проломил металлический лист массой около тонны. Как уточнил мэр Таррагоны, "наиболее вероятной гипотезой" является то, что это была крышка реактора.

Причины взрыва пока не называются.