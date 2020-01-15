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СМИ: каталонец погиб из-за того, что в его дом могла попасть крышка реактора с химзавода

По данным агентства EFE, потолок его дома обрушился из-за того, что его проломил металлический лист массой около тонны

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. Житель Каталонии погиб из-за того, что потолок в его доме, вероятно, пробила крышка от взорвавшегося реактора на химическом заводе. Об этом сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на мэра города Таррагона Пау Рикому.

В результате взрыва и пожара, которые были зафиксированы во вторник вечером на предприятии IQOXE ("Химическая промышленность окиси этилена"), погибли два человека, восемь пострадали. Одной из жертв стал 59-летний местный житель, на которого обрушился потолок в доме, расположенном примерно в трех километрах от места происшествия.

Как ранее сообщило EFE, потолок обрушился из-за того, что его проломил металлический лист массой около тонны. Как уточнил мэр Таррагоны, "наиболее вероятной гипотезой" является то, что это была крышка реактора.

Причины взрыва пока не называются.

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Испания
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