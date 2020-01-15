{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: число погибших при взрыве на нефтехимическом полигоне в Каталонии выросло до трех

Власти города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, семь пострадали в результате взрыва, прогремевшего во вторник на территории промышленной зоны в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила в среду газета El Periodico.

Ранее сообщалось о двух погибших. По информации издания, умер человек, которого доставили в больницу с ранениями, полученными в результате взрыва.

Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим.

Взрыв и пожар были зафиксированы в районе населенного пункта Ла Канонха, на нефтехимическом полигоне, принадлежащем предприятию IQOXE ("Химическая промышленность окиси этилена"), которое занимается производством окиси этилена и гликоля. К настоящему моменту в районе ЧП восстановлено железнодорожное движение.

Причины взрыва пока не называются.

Теги
Испания
Реклама на ТАСС
Суд присяжных приступил к рассмотрению дела экс-директора фабрики "Меньшевик" Аверьянова
Адвокат Андрей Бастраков сообщил, что его подзащитный вину не признает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС