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Экс-сотрудники ярославской колонии на суде не признали вину в избиении заключенных

Подозреваемые Дмитрий Никитенко и Сардор Зиябов обвиняются в превышении должностных полномочий

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Бывшие сотрудники исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля Дмитрий Никитенко и Сардор Зиябов не признали вину в избиении заключенных на заседании в Заволжском районном суде. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.

30 декабря Ярославский областной суд оставил под стражей на период рассмотрения дела в суде бывших сотрудников ярославской колонии, фигурантов дела об избиении заключенных в ИК-1 Дмитрия Никитенко и Сардора Зиябова.

"Зиябов не признал вину, Никитенко отказался давать какие-либо пояснения по признанию вины. Ранее Никитенко вину не признавал", - сказала Бирюкова.

Фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 24 августа 2018 года "Новая газета" опубликовала на своем сайте видео со сценами насилия в отношении осужденных ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемые, привлеченные для проведения общего обыска осужденных ИК-1, в коридоре на пути от камер содержания до помещения для личного обыска избили трех мужчин. Причиненные им повреждения не повлекли вреда здоровью.

По данным фонда "Общественный вердикт", Никитенко и Зиябов на момент происшествия были прикомандированы из ИК-8 в ИК-1.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, 3 находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев. В июле следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова. В январе Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела - Сергей Ефремов получил 4 года колонии.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.

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