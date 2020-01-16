{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Александра Винника

Защита Винника хочет более активного вмешательства России в его дело

Руководитель группы адвокатов Тимофей Мусатов считает, что РФ должна заявить Государственному совету Греции о своей позиции

АФИНЫ, 17 января. /ТАСС/. Защита Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в греческой тюрьме, хочет более активного вмешательства российских властей в его дело. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

На эту тему
Что известно о деле Александра Винника

Он рассказал, что посетил больницу, в которой под строгим тюремным наблюдением содержится россиянин, проводящий новую голодовку уже 28-й день. "Я настоял на проведении срочного медицинского осмотра Александра Винника, в результате которого выяснилось, что и так изможденный Александр потерял еще 17 кг веса, у него обострилось заболевание крови. Охрана Александра удвоена, режим крайне жесткий. Со мной в Афины прибыла мать, ей не дали побыть вместе с сыном и получаса, после чего, сославшись на некоего генерала, нас попытались удалить как из камеры, так и вообще из больницы", - заявил Мусатов.

По его словам, в пятницу на такое поведение охранников будут поданы жалобы. "Мы обращаем внимание на то, что Александр не только содержится в условиях, которые можно приравнять к пытке, да мы их и приравниваем к пытке, но и на то, что Греция пытается все это сокрыть. Мы ожидаем, что Российская Федерация должна вступить в процесс и сделать заявление в Государственный совет [Греции], выразить свою позицию", - сказал защитник.

Экстрадиция может произойти в любой момент

По словам юриста, срок нахождения Винника под стражей заканчивается 26 января, когда истекают 30 месяцев его максимального содержания в предварительном заключении. "Следующая неделя станет определяющей: либо его экстрадируют, либо освободят, вышлют на родину", - отметил Мусатов, пояснив, что решение судьи могут принять фактически за закрытыми дверьми в любой момент.

"Мы ушли из суда в пять вечера и знаем, что суд никаких решений не принимал. Но в пятницу может собраться совет судей, не приглашая адвокатов, не уведомляя их, посовещаться, сделать вид, что изучил все представленные нами доказательства и имеет объективную картину, вынести решение, после чего к Александру в камеру ворвутся охранники, покажут решение и увезут в неизвестном направлении. Это может произойти в любой момент", - сказал защитник. Он подчеркнул, что проводимая Винником голодовка может не изменить ситуацию. "Зайдут врачи, скажут, что доедет, доживет. Может быть все, что угодно", - отметил юрист.

На эту тему

Как заявил Мусатов, в четверг на протяжении шести часов защита подавала в Государственный совет - Верховный административный суд "документы и доказательства, описывающие причины, по которым Государственный совет должен, обязан воспрепятствовать беззаконию в собственной стране". "Документы были поданы", - сообщил адвокат, выразив опасение, что тем не менее суд может отнестись к рассмотрению формально, а фактически одобрить решение министра юстиции о последовательной экстрадиции россиянина во Францию, США и Россию.

Мусатов отметил, что в четверг к Виннику пытались не допустить адвокатов, нотариуса, которые должны были у него побывать, чтобы он подписал документы, требуемые для представления в Госсовет. "Это невероятные нарушения. Мы сегодня вызвали даже полицию, пожаловались, что не можем войти в камеру из-за противодействия тюремной охраны. Только это позволило нам зайти", - сказал он. Адвокат предполагает, что "греки попытаются осуществить в ближайшее время экстрадицию в том виде, в котором она готовилась [премьер-министром Греции Кириакосом] Мицотакисом".

Призывы к общественности

Ранее греческий адвокат Винника Зои Константопулу выразила мнение, что дело россиянина приняло такой оборот в связи с визитом греческого премьера в США в начале января. Она подчеркнула, что защита постарается привлечь своими заявлениями внимание греческой общественности к беззаконию, творящемуся в отношении Винника.

По словам Мусатова, в понедельник в Грецию "съезжаются представители IT-сообщества, специалисты, будет проведена большая пресс-конференция на эту тему". Сам Винник заявил в четверг, что его держат уже 30 месяцев в заключении без предъявления обвинений, и попросил вмешаться в его дело всех тех, кто защищает права человека. Россиянин подчеркнул, что его "подвергают пыткам и психологической войне, чтобы сломать".

Теги
ГрецияРоссияДело Александра Винника
Реклама на ТАСС
В Южно-Сахалинске сгорело административное здание
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС