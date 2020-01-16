Защита Винника хочет более активного вмешательства России в его дело

АФИНЫ, 17 января. /ТАСС/. Защита Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в греческой тюрьме, хочет более активного вмешательства российских властей в его дело. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

Он рассказал, что посетил больницу, в которой под строгим тюремным наблюдением содержится россиянин, проводящий новую голодовку уже 28-й день. "Я настоял на проведении срочного медицинского осмотра Александра Винника, в результате которого выяснилось, что и так изможденный Александр потерял еще 17 кг веса, у него обострилось заболевание крови. Охрана Александра удвоена, режим крайне жесткий. Со мной в Афины прибыла мать, ей не дали побыть вместе с сыном и получаса, после чего, сославшись на некоего генерала, нас попытались удалить как из камеры, так и вообще из больницы", - заявил Мусатов.

По его словам, в пятницу на такое поведение охранников будут поданы жалобы. "Мы обращаем внимание на то, что Александр не только содержится в условиях, которые можно приравнять к пытке, да мы их и приравниваем к пытке, но и на то, что Греция пытается все это сокрыть. Мы ожидаем, что Российская Федерация должна вступить в процесс и сделать заявление в Государственный совет [Греции], выразить свою позицию", - сказал защитник.

Экстрадиция может произойти в любой момент

По словам юриста, срок нахождения Винника под стражей заканчивается 26 января, когда истекают 30 месяцев его максимального содержания в предварительном заключении. "Следующая неделя станет определяющей: либо его экстрадируют, либо освободят, вышлют на родину", - отметил Мусатов, пояснив, что решение судьи могут принять фактически за закрытыми дверьми в любой момент.

"Мы ушли из суда в пять вечера и знаем, что суд никаких решений не принимал. Но в пятницу может собраться совет судей, не приглашая адвокатов, не уведомляя их, посовещаться, сделать вид, что изучил все представленные нами доказательства и имеет объективную картину, вынести решение, после чего к Александру в камеру ворвутся охранники, покажут решение и увезут в неизвестном направлении. Это может произойти в любой момент", - сказал защитник. Он подчеркнул, что проводимая Винником голодовка может не изменить ситуацию. "Зайдут врачи, скажут, что доедет, доживет. Может быть все, что угодно", - отметил юрист.