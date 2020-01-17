Пожар в административном здании в Южно-Сахалинске потушили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 января. /ТАСС/. Спасатели в пятницу утром завершили тушение пожара в административном здании Южно-Сахалинска, в котором находятся офисы организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В 11:59 местного времени (03:59 мск) возгорание полностью ликвидировано", - говорится в распространенном сообщении.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в пятницу рано утром. Огонь охватил площадь в 280 кв. м. В результате у здания обрушилась крыша. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.