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Решение суда об отказе в продлении домашнего ареста ростовскому замглавы будет обжаловано

Срок домашнего ареста Сергея Сидаша истекает 20 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области обжалует решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, который отказал в продлении домашнего ареста обвиняемому в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена" заместителю губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергею Сидашу. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Ранее Ленинский районный суд вынес постановление, которым отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста Сидашу. Срок его домашнего ареста истекает 20 января.

"Прокуратура будет подавать апелляцию на решение. Расследование завершено, в ближайшее время дело будет передано в суд", - сообщил собеседник агентства.

Сидаша задержали 21 мая в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело в отношении Безуглова возбуждено в конце марта по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), его арестовали. Вместе с ними по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Фигуранты подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий при строительстве стадиона, в итоге разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую, по данным следствия, они присвоили.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра ЖКХ Ростовской области, затем в течение года он работал советником губернатора. С 2016 года является заместителем главы региона. В настоящее время он не уволен, свою вину не признает. Согласно сайту губернатора региона, Сидаш больше не числится в списке заместителей главы Ростовской области.

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