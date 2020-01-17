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Осужденного за совершение теракта на Ставрополье подозревают в финансировании ИГ

Мужчина неоднократно переводил деньги на банковские карты, принадлежащие членам террористической организации

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов подозревают осужденного за совершение теракта в Пятигорске (Ставропольский край) в финансировании террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах края.

Под подозрение попал один из двух осужденных за совершение теракта в городе-курорте в 2010 году. Тогда в результате взрыва в Пятигорске пострадали 46 человек. Южный окружной военный суд в конце декабря 2019 года приговорил двух причастных к совершению теракта мужчин к 17 и 15 годам колонии строгого режима.

"В отношении [одного из осужденных] возбуждено новое уголовное дело. Установлено, что он переводил деньги со своей банковской карты участникам ИГ", - сказал ТАСС источник.

По данным правоохранительных органов, мужчина неоднократно переводил деньги на банковские карты, принадлежащие установленным членам террористической организации. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч .1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Теги
РоссияСтавропольский край
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