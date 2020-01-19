Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу

ТАСС, 19 января. Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского лайнера и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. Об этом сообщил в воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"В настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета, - цитирует чиновника агентство IRNA. - Мы [иранские специалисты] пытаемся дешифровать черные ящики здесь, в Иране, в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию". Резайефар добавил, что "пока не принято решение отправить их в другую страну".

В субботу Резайефар заявил, что бортовые самописцы сбитого по ошибке под Тегераном самолета Boeing-737 будут отправлены на Украину.

В пятницу офис генерального прокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву черные ящики сбитого самолета. С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января. В тот же день директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.