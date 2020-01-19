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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар не исключил, что ящики могут также отправить по Францию

ТАСС, 19 января. Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского лайнера и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. Об этом сообщил в воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

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"В настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета, - цитирует чиновника агентство IRNA. - Мы [иранские специалисты] пытаемся дешифровать черные ящики здесь, в Иране, в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию". Резайефар добавил, что "пока не принято решение отправить их в другую страну".

В субботу Резайефар заявил, что бортовые самописцы сбитого по ошибке под Тегераном самолета Boeing-737 будут отправлены на Украину.

В пятницу офис генерального прокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву черные ящики сбитого самолета. С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января. В тот же день директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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