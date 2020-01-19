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Пропавшая в Липецке школьница найдена живой

Она ушла из Центра помощи детям 8 января

ТАСС, 19 января. Школьница, которую разыскивали сотрудники правоохранительных органов в Липецке, обнаружена живой и допрашивается следователями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"Девочка обнаружена, жива, ее допрашивают следователи", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщала пресс-служба ведомства, девочка ушла из Центра помощи детям 8 января. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следователи допрашивали родственников школьницы, коллектив центра помощи. Девочка ранее неоднократно уходила из дома и длительное время не давала о себе знать.

Теги
РоссияЛипецкая область
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