В СК назвали предварительную причину пожара с тремя погибшими в Киселевске

ТАСС, 21 января. Причиной пожара в Кислевске, где погибли три человека, среди которых девятилетняя девочка, предварительно, стали остатки угля, оставленные рядом с легковоспламеняющимися предметами. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Предварительная причина возгорания - оставление остатков угля в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов", - говорится в сообщении.

Возгорание в частном доме в городе Киселевске было ликвидировано в 23:55 (19:55 мск) понедельника. Предварительно установлено, что соседи, которые заметили пожар выбили стекла и вытащили на улицу тело 57-летнего мужчины, 61-летней женщины, которая скончалась до приезда скорой помощи, а также девятилетней девочки, которую не удалось реанимировать врачам. В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса ТАСС сообщили, что еще одна девочка 2005 года рождения госпитализирована с термическим ожогом легкой степени тяжести.

По данным СК, семья характеризуется положительно, мужчина и женщина друг другу приходились родными братом и сестрой, а погибший ребенок - внучкой женщины. По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").