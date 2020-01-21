При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ/ТОМСК, 21 января. Десять граждан Узбекистана стали жертвами пожаре в деревянном доме в поселке Причумлымский Томской области России. Об этом во вторник сообщили ТАСС в МЧС Узбекистана.
"Десять погибших в Томской области РФ являются гражданами республики (Узбекистана - прим. ТАСС), в ближайшее время начнутся консультации по вопросу доставки их тел на родину", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областной администрации, также в пожаре погибла одна гражданка РФ. Сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованной ООО "Гринвуд", не было предназначено для проживания людей.
Также сообщается, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин прибыл в Асиновский район и уже побывал на месте пожара. Жвачкин поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе. Сразу после осмотра места происшествия глава региона начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в Асино.
Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС России, поступила в 00:10 мск. Площадь пожара составила 208 кв. метров, в экстренных службах сообщили ТАСС, что в результате пожара произошло обрушение кровли. Ранее ведомство сообщило, что число погибших при пожаре составило 11 человек, два человека пострадали, еще один пропал без вести из 14 проживавших в доме.
Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи. По данным Единого государственного портала проверок, единственная проверка предприятия проходила летом 2019 года. Компанию внепланово проверял Россельхознадзор, нарушений выявлено не было. В компании ТАСС подтвердили факт происшествия, отказавшись от дальнейших комментариев.
В новость были внесены изменения (9:41 мск) - меняются выходные данные, добавлены подробности.