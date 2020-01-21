При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ/ТОМСК, 21 января. Десять граждан Узбекистана стали жертвами пожаре в деревянном доме в поселке Причумлымский Томской области России. Об этом во вторник сообщили ТАСС в МЧС Узбекистана.

"Десять погибших в Томской области РФ являются гражданами республики (Узбекистана - прим. ТАСС), в ближайшее время начнутся консультации по вопросу доставки их тел на родину", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили журналистам в пресс-службе областной администрации, также в пожаре погибла одна гражданка РФ. Сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованной ООО "Гринвуд", не было предназначено для проживания людей.