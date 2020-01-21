Суд арестовал управляющего отделением Пенсионного фонда в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Денис Майборода арестован сроком на один месяц. Об этом говорится в сообщении на сайте Красноярского краевого суда.

"Сегодня избрана мера пресечения управляющему отделением Пенсионного фонда Красноярского края Денису Майбороде, содержание под арестом сроком на один месяц. Ему инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Информация о задержании Майбороды появилась во вторник. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, уголовным делом занимается Следственный комитет. Официальных комментариев ведомства пока нет.

В 2018 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей при покупке двух административных зданий. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако экспертиза установила, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше. В рамках этого уголовного дела был задержан заместитель управляющего отделения ПФР Алексей Трофимов.

В новость были внесены изменения (14:19 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.