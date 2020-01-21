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Уголовное дело возбудили после обнаружения убитыми двух краснокнижных рысей в Подмосковье

Нарушителю может грозить до 5 лет лишения свободы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте после обнаружения в салоне автомобиля егеря в Подмосковье двух убитых краснокнижных рысей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Луховицы поступило сообщение от сотрудника Министерства сельского хозяйства о том, что в поселке Белоомут на базе "Лежакино" у егеря в автомашине обнаружены две рыси обыкновенных, занесенные в Красную книгу Московской области, - сказал собеседник агентства. - По данному факту отделением дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

Как отметили в главке, санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что тела двух молодых самок краснокнижных рысей нашли в салоне машины, спрятанной в лесном массиве городского округа Луховицы. Отмечалось, что по данному факту проводится проверка.

Обыкновенная рысь занесена в последнее издание Красной книги Московской области как "вид, находящийся под угрозой исчезновения". Признаки обитания животного отмечались в Шатуре, Талдоме, Шаховской, Клину, Луховицах, в Можайском, Дмитровском и Волоколамском округах. Общая численность особей в Подмосковье, по оценкам специалистов, не превышает трех десятков.

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