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СК назвал предварительную причину отравления в школе-интернате в Якутии

По сообщению ведомства, ею стали рыбные консервы, которые пострадавшие ели в столовой учреждения

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Причиной отравления школьников и сотрудников Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва имени Д. П. Коркина, по предварительным данным, стали рыбные консервы, которые они ели в столовой учреждения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Якутии в среду.

По данным следствия, предварительно, отравились 24 человека, из них 21 был госпитализирован, в том числе 19 несовершеннолетних в возрасте от восьми до 17 лет.

"По данному факту Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Якутии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Как установлено в ходе предварительного расследования, причиной недомогания стал консервированный продукт, закупленный в магазине, расположенном в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, все пострадавшие перед обращением за медпомощью ели рыбные консервы в столовой школы-интерната. "Все обратившиеся были госпитализированы, медработниками им поставлен диагноз пищевой токсикоинфекции средней степени тяжести. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет", - отметили в пресс-службе. Следствием установлено, что столовая школы имеет соответствующий допуск по организации питания. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Управление Роспотребнадзора ведет эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия. Сообщается, что ведомство снимает с реализации данную партию консервов. Также прокуратура Якутии организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся образовательного учреждения.

Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва основана в 1957 году. Школа воспитала олимпийских чемпионов, призеров, чемпионов мира, Европы, Советского Союза и России. Носит имя заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР и СССР, основателя якутской школы вольной борьбы Дмитрия Коркина.

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