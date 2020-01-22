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Полиция задержала мужчину, угнавшего автомобиль с ребенком в Самарской области

Машину вернули законному владельцу

ТАСС, 22 января. Полиция задержала мужчину, который 20 января в городе Кинель Самарской области угнал автомобиль с 4-летним ребенком. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.

"Задержан угнавший автомобиль с ребенком мужчина, ему 23 года. Машина возвращена владельцу", - сообщили в МВД.

Инцидент произошел 20 января в 06:50 мск возле одного из домов по улице Ульяновской. По данным следственного управления СК РФ по Самарской области, владелица автомобиля пошла провожать старшего сына в школу, оставив в заведенной машине 4-летнего ребенка. Позже мальчика обнаружили возле магазина, ребенок не пострадал. СК начал проверку в связи с покушением на похищение несовершеннолетнего.

Теги
РоссияСамарская область
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