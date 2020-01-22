В "Лужниках" опровергли информацию о том, что ребенка засосало в сливную трубу в аквапарке

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Представитель спорткомплекса "Лужники" в Москве опроверг информацию о том, что 20 января во время посещения аквапарка ребенка засосало в сливную трубу из-за того, что спасатель аквакомплекса заснул и не смог оказать ему помощь. Об этом ТАСС сообщил представитель спорткомпрлекса.

"На днях одна из посетительниц обратилась к сотрудникам аквакомплекса с тем, что ее ребенок, испугался искусственной волны во время купания в бассейне. При этом он находился в спасательном жилете, что соответствует правилам нахождения детей в аквапарке. Спасатели и инструкторы были на своих постах и внимательно следили за посетителями и обстановкой в аквапарке. Должны отметить, что нам очень помогает система широкого видеонаблюдения, и в данном случае наши камеры подтвердили, что никто не спал на рабочем месте, и такая ситуация в принципе невозможна", - сказал собеседник агентства, отметив, что ребенка не могло засосать в сливную трубу, поскольку "в месте его нахождения отсутствуют какие-либо сливные трубы".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 20 января ребенок получил травмы и чуть не утонул в столичном аквапарке "Лужники", в то время как спасатель якобы спал на своем посту и не оказал ему помощь. Заявительница во время отдыха увидела, что ее девятилетнего сыны накрыло большой волной, затем его якобы начало засасывать в слив. В итоге, как отметил источник, ребенка удалось спасти, он сильно испугался и получил ссадины, с которыми пришлось обращаться к медикам. По факту случившегося проводится проверка.