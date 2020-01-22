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Проректора авиационного вуза в Петербурге подозревают в злоупотреблении полномочиями

Дело касается поставки комплексного тренажера экипажа самолета КТС CRJ-200 для нужд университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении проректора Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что в университете на Московском проспекте в Петербурге проходят обыски. Уголовное дело касается поставки комплексного тренажера экипажа самолета КТС CRJ-200 для нужд учебного заведения.

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России в отношении проректора ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в распространенном управлением сообщении.

По данным СК, в рамках договора о поставке комплексного тренажера экипажа самолета гендиректор компании совместно с неустановленными лицами в нарушение условий контракта под видом нового товара поставили бывший в употреблении комплексный тренажер экипажа. Таким образом они совершили хищение принадлежащих вузу средств на общую сумму более 358 млн рублей. Университет признали потерпевшей стороной. От проректора вуза поступило исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, но потом, действуя умышленно для сохранения приятельских отношений с лицами из числа руководителей коммерческой организации, он отказался от гражданского иска.

"Тем самым он лишил возможности обеспечения исковых требований, выдвинутых ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации" в случае признания генерального директора виновным в инкриминируемом ему преступлении", - резюмировали в СК.

Обыски по уголовному делу продолжаются. Источник в следственных органах сообщил ТАСС, что речь идет о проректоре по развитию образования и инфраструктуры вуза и по совместительству заведующем кафедрой прикладной математики Якове Далингере. На сайте вуза отмечено, что он окончил Хабаровский государственный технический университет, защитил докторскую диссертацию в Саарландском университете (Германия), с 2006 по 2008 годы возглавлял Российско-германский институт информатики и компьютерных наук при Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске, а затем перешел на работу в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

В новость внесены изменения (15:34 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.

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РоссияСанкт-Петербург
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