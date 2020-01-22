В Петербурге в государственном университете гражданской авиации проходят обыски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Следственные органы проводят обыски в государственном университете гражданской авиации на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в следственных органах.

"Возбуждено несколько уголовных дел. В рамках одного из них проходят обыски в университете", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какого именно уголовного дела касаются оперативно-следственные мероприятия.

По данным регионального издания "Фонтанка.ру", обыски связаны со злоупотреблениями должностными полномочиями. Обыски, как пишет издание, также прошли в квартире одного из проректоров вуза.

В самом университете ТАСС сообщили, что оперативно-следственные мероприятия никак не отразились на работе вуза. "Это никак не повлияло, у нас сейчас обед", - сказали в приемной ректора, отвечая на вопрос, повлияли ли обыски на их функционирование.