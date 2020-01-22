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Госпитализированный в Петербурге с подозрением на ОРВИ летел через Красноярск и Домодедово

Как сообщили ранее, мужчина сам обратился к медикам с высокой температурой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Пассажир из Шанхая, который в среду был госпитализирован в петербургском аэропорту Пулково с подозрениями на вирусную инфекцию и высокой температурой, вылетел из Китая 21 января, пересадки он делал в Пекине, Красноярске и московском аэропорту Домодедово, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В аэропорту Красноярска отметили, что пассажиров с высокой температурой за текущие сутки не выявлено.

"Он вылетел 21 января из Шанхая, и у него был рейс [через] Пекин - Красноярск - Москва - Санкт-Петербург. Прибыл он [в Пулково] из Домодедово сегодня", - сказал собеседник агентства.

Ранее в городском управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что из Пулково в больницу увезли мужчину, который обратился сам к медикам с высокой температурой. Точный диагноз госпитализированному пока не поставлен.

Позже в Боткинской инфекционной больнице ТАСС сообщили, что всего было госпитализировано два человека - один в среду из Пулково и еще одного китайского студента уже доставили в больницу ранее.

Официальный представитель аэропорта Красноярска Леся Никитина сообщила ТАСС, что в аэропорту за последние сутки не было выявлено пассажиров с повышенной температурой. "За последние сутки никого из пассажиров с такой температурой [свыше 37,5] не было", - сказала она. Она подчеркнула, что Роспотребнадзор усилил меры безопасности в аэропорту, пассажиры проходят через две проверки тепловизорами. Температура 37,5 является основанием для тревоги.

О заболевании

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили 291 случай заражения с шестью летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны.

Минздрав России начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.

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