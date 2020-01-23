Усталость водителя стала причиной ДТП с белорусским автобусом под Псковом

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Нарушение водителем правил труда и отдыха назвали правоохранительные органы причиной ДТП с белорусским экскурсионным автобусом, перевозившим 50 пассажиров, который в ночь на 30 декабря 2019 года опрокинулся на трассе в Псковской области. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.

В день инцидента пресс-служба администрации региона сообщала, что после аварии госпитализировали с травмами различной степени тяжести семь взрослых - все граждане Белоруссии. Один из них на протяжении нескольких дней находился в реанимации. Кроме того, в Псковской детской областной больнице под наблюдением находились два ребенка, их выписали 31 декабря. Взрослых выписали 14 января.

"Причина ДТП - несоблюдение водителем режима труда и отдыха, он находился в пути более восьми часов в сложных погодных условиях. Это основная причина совершения ДТП. Дело не возбуждено, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. Оснований для возбуждения уголовного дела нет", - сказал Семенов, отвечая на вопрос ТАСС о возбуждении дела.