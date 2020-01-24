Источник: обыски в вузе Петербурга связаны с компанией, готовившей к ЧМ аэропорт Платов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Обыски, прошедшие в государственном университете гражданской авиации в Петербурге, после которых проректор вуза стал подозреваемым в злоупотреблении полномочиями, связаны с крупной компанией по разработкам в гражданской и государственной авиации "Новейшие информационные технологии в авиации" ("НИТА"), сообщил ТАСС источник в следственных органах.

Как сообщается на официальном сайте самой организации, компания участвовала в подготовке к ЧМ-2018, оснащая аэродром Платов в Ростове-на-Дону. В среду Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало об обысках в университете в рамках уголовного дела, которое касается поставки комплексного тренажера экипажа самолета КТС CRJ-200 для нужд учебного заведения.

"Дело о злоупотреблениях [должностными полномочиями] в отношении проректора появилось из другого уголовного дела о крупном мошенничестве, в котором фигурантом является гендиректор компании "НИТА", эта коммерческая организация поставляла вузу тренажер", - сказал собеседник агентства.

Из материалов дела следует, что в рамках договора о поставке комплексного тренажера экипажа гендиректор компании "НИТА" вместе с неустановленными лицами под видом нового товара поставили бывший в употреблении тренажер, совершив хищение принадлежащих вузу средств на сумму более 358 млн рублей. От проректора вуза (университет признали потерпевшей стороной) поступил гражданский иск о возмещении вреда, но потом, действуя умышленно из соображений сохранения приятельских отношений с руководством компании "НИТА", он отказался от иска, лишив возможности обеспечения исковых требований, выдвинутых вузом.

Гендиректору компании "НИТА" предъявлено обвинение в мошенничестве. Что касается подозреваемого в злоупотреблениях полномочиями, то, как сообщил ТАСС источник в следственных органах, речь идет о проректоре по развитию образования и инфраструктуры вуза и по совместительству заведующем кафедрой прикладной математики Якове Далингере. В вузе отказались отвечать на вопрос ТАСС о том, отстранен ли Далингер от должности в связи с уголовным делом. Учредителем Петербургского государственного университета гражданской авиации выступает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Компания "НИТА"

Компания "Новейшие информационные технологии в авиации" существует с 1990 года, в ее списке заказчиков, для которых фирма по контрактам выполняла различные услуги, находятся крупные организации, министерства, университеты и подразделения спецслужб. Так, в 2018 году к чемпионату мира по футболу "НИТА" поставила и установила систему коммутации речевой связи в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Она отвечает за организацию наземной громкоговорящей и телефонной связи, управление радиосвязью с воздушными и наземными объектами.

В том же году "НИТА" оснастила Новосибирский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения средствами автоматизации управления воздушным движением аэродрома Толмачево. Тогда же компания поставила систему организации воздушного движения для Екатеринбургского укрупненного центра (осуществляет аэронавигационное обслуживание) и подготовила персонал для ее эксплуатации. Также в 2018 году филиал Петербургского государственного университета гражданской авиации в Красноярске заказал у "НИТА" авиационные тренажеры, а за несколько лет до этого, в 2012 году, предприятие поставило аналогичную технику Московскому государственному техническому университету гражданской авиации.

По контрактам с Росавиацией компания поставила комплексные тренажеры воздушного судна Cessna 172S, тренажеры M/FTD B737NG, комплексный тренажер экипажа самолета B-737NG, а также тренажеры экипажа самолета Л410, Airbus 319/320/321. Кроме того, в перечне заказчиков компании "НИТА", по данным системы СПАРК, числятся ФСБ России и Минобороны.