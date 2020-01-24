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В Азове ликвидировали пожар на заводе

Площадь возгорания составила 20 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в цехе по производству вафель на предприятии в Азовском районе Ростовской области, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 09:21 мск [объявлена] ликвидация пожара на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 300 кв. м, затем в ведомстве уточнили, что это площадь всего здания, а возгорание происходит на 20 кв. м. Из здания эвакуировали 26 человек.

Согласно данным "Спарк", "Проксима" - предприятие по производству мороженого, на заводе работает порядка 170 человек.

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РоссияРостовская область
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