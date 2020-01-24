Помещения телеканалов "Спас" и "Звезда" в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют помещения телеканалов "Спас" и "Звезда" в Москве из-за поступивших сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что в зданиях телеканалов "Спас" и "Звезда" заложены взрывные устройства. На место выехали сотрудники оперативных служб, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что 12 районных судов, здания пяти школ, детскую больницу им. З.А. Башляевой, роддом, а также телецентр "Останкино" в Москве проверяют из-за сообщений с угрозами взрыва. Также специалисты обследуют четыре торговых центра в Подмосковье.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".