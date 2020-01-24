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В Карелии возбудили дело о халатности после смерти больного с диабетом

Родственники умершего заявили, что оператор районной больницы отказался направить к мужчине машину скорой помощи

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 января. /ТАСС/. Медвежьегорский следственный отдел СК РФ по Карелии возбудил уголовное дело по статье "Халатность" после смерти жителя поселка Шалговаара, к которому, по словам родственников, после ухудшения самочувствия отказалась приехать скорая помощь. Об этом в пятницу сообщается на сайте республиканского следственного управления.

По информации "Новой газеты", пожилой мужчина, страдавший от сахарного диабета, умер после отказа оператора районной больницы прислать к нему бригаду скорой помощи. В Минздраве Карелии информацию опровергли, заявив, что мужчина умер в машине скорой помощи, которая прибыла к нему из амбулатории поселка Паданы, находящейся ближе, чем районная больница.

"По версии следствия, 12 января 2020 года из поселка Шалговаара Медвежьегорского района поступило сообщение в Медвежьегорскую ЦРБ о необходимости оказания медицинской помощи 61-летнему мужчине. Однако бригада скорой медицинской помощи указанного учреждения не была направлена к пациенту, в результате чего ему своевременно не была оказана медицинская помощь, и он скончался", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава региона, умерший мужчина не обращался к врачам с 2011 года. Его самочувствие ухудшилось еще вечером 11 января, а за медицинской помощью родственники обратились только на следующий день утром. Сотрудники Медвежьегорской ЦРБ передали вызов в ближайшую амбулаторию в поселке Паданы, однако на тот момент машина находилась на выезде в другой деревне и прибыла в Шалговаару около 13:00. В ведомстве подчеркивают, что время в пути скорой из Медвежьегорска до поселка Шалговаара составило бы около 2,5-3 часов.

В 2019 году группа фельдшеров и водителей станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске объявила итальянскую забастовку, отказавшись работать сверх нормы, положенной на одну ставку. Протестующие требовали повысить уровень заработной платы, а также увеличить число бригад до требуемого стандартами. В конце декабря забастовку приостановили, участники заявили о начале диалога с республиканским Минздравом, который согласился выполнить требования в рамках создания нового центра скорой медицинской помощи в регионе. Министерство здравоохранения Карелии во время забастовки сотрудников скорой не зафиксировало увеличения числа жалоб от населения.

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