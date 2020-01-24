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СК возбудил уголовное дело из-за падения новогодних декораций на жительницу Петрозаводска

Пострадавшая получила травмы и сейчас находится в больнице

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное после падения новогоднего украшения на жительницу Петрозаводска. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Карелия.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту получения женщиной травмы при падении на нее декоративной конструкции, по признакам преступления предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел днем 20 января. Во время демонтажа праздничных декораций на площади Кирова в Петрозаводске одно из украшений упало на находившуюся рядом женщину. В результате женщина получила травмы, сейчас она находится в больнице.

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РоссияКарелия
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