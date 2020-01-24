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В Германии сообщили, что все погибшие при стрельбе в Рот-ам-Зе были членами одной семьи

По словам главы полиции города Алена Райнера Мёллера, предполагаемого преступника задержали, он не дает показаний и "ждет адвоката"

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Все погибшие в результате стрельбы в германском населенном пункте Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден - Вюртемберг) были членами одной семьи. Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции города Ален Райнер Мёллер.

"Погибли шесть человек: трое мужчин, трое женщин. Двое пострадали, за жизнь одного из них борются врачи. Все жертвы были в родственных отношениях", - сказал он. Среди жертв - родители подозреваемого.

По словам Мёллера, предполагаемый преступник - 26-летний гражданин Германии. Его удалось задержать сразу после прибытия полиции. Орудие преступления - полуавтоматическое огнестрельное оружие. В операции участвовали около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Представитель полиции заявил, что подозреваемый не дает показаний и "ждет адвоката". Следователи исходят из того, что предполагаемый преступник имел личные счеты с жертвами.

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Германия
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