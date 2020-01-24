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На улице в Екатеринбурге нашли раздетым маленького ребенка

Следователи ведут поиск родителей трехлетнего мальчика и очевидцев происшествия

ТАСС, 24 января. Трехлетнего мальчика нашли без одежды с признаками переохлаждения на улице в Екатеринбурге, проводится проверка. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК.

"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению об обнаружении на улице трехлетнего мальчика без одежды и с признаками переохлаждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента, ведется поиск очевидцев происшествия и родителей ребенка, выясняется, был ли причинен вред его здоровью.

Теги
РоссияСвердловская область
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