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Энергоснабжение в домах около 90 тыс. жителей Чечни восстановлено после аварии

Без света оставались жители Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов

ГРОЗНЫЙ, 25 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили нарушенное в результате аварии электроснабжение домов около 90 тысяч жителей трех районов Чеченской Республики. Об этом сообщается в субботу на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"В 13-10 на ПС 110 кВ "Цемзавод" после устранения течи масла и восстановления давления введен в работу трансформатор Т-1, всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

Около 90 тысяч жителей Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов Чеченской Республики остались в субботу без света из-за аварии.

Температура воздуха в республике в субботу составляет около 4 градуса тепла.

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