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В Нижневартовске возбудили дело в отношении мужчины, устроившего стрельбу из автомата

Сотрудники полиции установили личность стрелявшего и ведут его розыск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, стрелявшего ночью в воскресенье из охолощенного автомата в Нижневартовске (ХМАО-Югра). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ - "Хулиганство", - сказал собеседник агентства.

Ночью 26 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке на Омской улице в Нижневартовске. На место происшествия направили наряды полиции. По прибытии на место ни на улице, ни в подъездах жилого дома они никого не обнаружили. Около 13:00 в дежурную часть полиции поступило новое сообщение от жильцов многоквартирного дома по указанному адресу. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что у одного из участников ночного происшествия в руках находилось оружие, из которого, предположительно, он произвел несколько выстрелов. По предварительным данным, оружие - охолощенный автомат.

В результате стрельбы пострадавших нет.

Сотрудники полиции установили личность стрелявшего, им оказался житель дома 1988 года рождения. Полицейские устанавливают местонахождение мужчины для его последующего задержания.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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