СК намерен добиться ареста главы томской компании, на объекте которой погибли 12 человек

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Следователь СК РФ намерен ходатайствовать об аресте главы ООО "Гринвуд" Сунь Аньи, 12 сотрудников которой погибли при пожаре в поселке в Томской области. Об этом сообщили ТАСС в Следственном управление СК РФ по региону.

В воскресенье представитель ведомства сообщил ТАСС, что глава "Гринвуда" была задержана в Томской области. По данным источника, она находится в изоляторе временного содержания.

"В понедельник в Кировском суде (Томска) будет рассматриваться ходатайство следователя об аресте директора ООО "Гринвуд", - сказала собеседница агентства.

Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи.