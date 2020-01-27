{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция возбудила дело в отношении водителя, сбившего насмерть ребенка в Калининграде

В результате аварии также пострадала женщина

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Следственными органами ОМВД России по Центральному району Калининграда в отношении водителя, сбившего насмерть 11-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в понедельник журналистам начальник пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

Авария произошла вечером 25 января. 32-летний водитель Audi 80, двигаясь по проспекту Победы на выезд из Калининграда, не уступил дорогу и сбил двух пешеходов - 44-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка от полученных травм погибла на месте происшествия. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

"В отношении водителя автомобиля - участника ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказала Поставничая.

Следователи и эксперты изъяли автомобиль, проводится комплекс автотехнических экспертиз. Выясняются причины аварии.

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Пассажирский самолет разбился в Афганистане
По данным телеканала TOLOnews, на борту могли находиться до 83 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС