Полиция возбудила дело в отношении водителя, сбившего насмерть ребенка в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Следственными органами ОМВД России по Центральному району Калининграда в отношении водителя, сбившего насмерть 11-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в понедельник журналистам начальник пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

Авария произошла вечером 25 января. 32-летний водитель Audi 80, двигаясь по проспекту Победы на выезд из Калининграда, не уступил дорогу и сбил двух пешеходов - 44-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка от полученных травм погибла на месте происшествия. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

"В отношении водителя автомобиля - участника ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказала Поставничая.

Следователи и эксперты изъяли автомобиль, проводится комплекс автотехнических экспертиз. Выясняются причины аварии.