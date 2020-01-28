Адвокат Винника не исключает, что суд во Франции откажет в освобождении россиянина

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Французский суд, который во вторник проведет заседание по делу экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника, вряд ли примет решение об его освобождении.

Такое мнение высказал во вторник адвокат Тимофей Мусатов в эфире телеканала "Россия-24".

"По данному делу позитивных прогнозов я пока [не могу] дать, так как все, что происходит, больше похоже на военную операцию, не зря его дело сегодня будет рассматриваться в трибунале. У Александра нет европейской визы, она закончилась достаточно давно, он содержится под стражей два с половиной года. Нами будут предприняты все процессуальные меры, чтобы его оставили на свободе, но я думаю, что это не произойдет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы его прогнозы относительно предстоящего заседания.

"Условия в тюремном блоке нормальные, холодно, персонал приветлив, корректен. Александр изможден, хотя адекватен. Он подавлен, это еще связано с тем, что его лишили возможности общаться с супругой, лишили телефона и внешних контактов", - добавил адвокат Винника.