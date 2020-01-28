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Дело Александра Винника

Адвокат Винника не исключает, что суд во Франции откажет в освобождении россиянина

По словам Тимофея Мусатова, все, что происходит по делу Винника, "похоже на военную операцию"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Французский суд, который во вторник проведет заседание по делу экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника, вряд ли примет решение об его освобождении.

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Такое мнение высказал во вторник адвокат Тимофей Мусатов в эфире телеканала "Россия-24".

"По данному делу позитивных прогнозов я пока [не могу] дать, так как все, что происходит, больше похоже на военную операцию, не зря его дело сегодня будет рассматриваться в трибунале. У Александра нет европейской визы, она закончилась достаточно давно, он содержится под стражей два с половиной года. Нами будут предприняты все процессуальные меры, чтобы его оставили на свободе, но я думаю, что это не произойдет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы его прогнозы относительно предстоящего заседания.

"Условия в тюремном блоке нормальные, холодно, персонал приветлив, корректен. Александр изможден, хотя адекватен. Он подавлен, это еще связано с тем, что его лишили возможности общаться с супругой, лишили телефона и внешних контактов", - добавил адвокат Винника.

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РоссияДело Александра Винника
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