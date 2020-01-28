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СК опубликовал видео допроса мужчины, оставившего детей в Шереметьево

Ранее он пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной
'Следственный комитет России/YouTube'

Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево. Ранее он пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их одних в аэропорту, после чего улетел в Ростов-на-Дону.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у детей нашли записку, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Также в записке он просит не разлучать детей, временно определить их в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится.

Возбуждено уголовное дело.

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Россия
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