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Задымления в здании гостиницы Four Seasons в Москве не обнаружено

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что короткое замыкание произошло на минус первом этаже здания в помещении, принадлежащем метрополитену

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожарные не обнаружили задымления в здании гостиницы в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По адресу: улица Охотный Ряд, дом 2, произошло короткое замыкание без последующего горения. Задымления не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что короткое замыкание произошло на минус первом этаже здания в помещении, принадлежащем Московскому метрополитену. Пострадавших в результате происшествия нет, эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось, что пожарные проверяют информацию о задымлении в здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow.

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