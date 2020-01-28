Умер второй пилот потерпевшего близ Алма-Аты катастрофу самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Второй пилот самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, который потерпел катастрофу в декабре близ Алма-Аты, умер во вторник. Сообщение об этом разместило на своей странице в Facebook городское управление общественного здоровья.

"Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air. Пострадавший был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы №4 на амбулаторное лечение в поликлинику", - говорится в тексте. Как отметили в ведомстве, в медицинском учреждении мужчина находился под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта и психолога.

В 18:00 по местному времени (15:00 мск) в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния его здоровья. "Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны", - констатировали в управлении.

После авиакатастрофы второму пилоту 1965 года рождения была проведена сложная операция на позвоночнике, он находился в тяжелом состоянии. Командир воздушного судна в результате трагедии погиб на месте.

В новость были внесены изменения (19:26 мск) — обновлена информация по тексту.