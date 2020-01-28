{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Bek Air в Казахстане
Обновлено 

Умер второй пилот потерпевшего близ Алма-Аты катастрофу самолета Bek Air

Недавно его выписали из больницы

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Второй пилот самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, который потерпел катастрофу в декабре близ Алма-Аты, умер во вторник. Сообщение об этом разместило на своей странице в Facebook городское управление общественного здоровья.

На эту тему
Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

"Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air. Пострадавший был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы №4 на амбулаторное лечение в поликлинику", - говорится в тексте. Как отметили в ведомстве, в медицинском учреждении мужчина находился под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта и психолога.

В 18:00 по местному времени (15:00 мск) в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния его здоровья. "Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны", - констатировали в управлении.

После авиакатастрофы второму пилоту 1965 года рождения была проведена сложная операция на позвоночнике, он находился в тяжелом состоянии. Командир воздушного судна в результате трагедии погиб на месте.

В новость были внесены изменения (19:26 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
Реклама на ТАСС
Подросток погиб после хлопка и последующего пожара в пятиэтажном доме в Ирбите
На четвертом этаже горела квартира на площади 40 кв. метров, 120 жильцов эвакуировали в здание школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС