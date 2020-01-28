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Убийство ростовского депутата Алабушева

СК возбудил уголовное дело после убийства ростовского депутата и его жены

В ведомстве отметили, что на телах убитых имеются рубленые раны в области головы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство", предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного срока)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено после того, как были обнаружены тела депутата и его супруги с признаками насильственной смерти. "По предварительным данным, у убитых имеются рубленые раны в области головы. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе регионального парламента подтвердили, что Алабушев и его супруга погибли.

Теги
РоссияРостовская областьУбийство ростовского депутата Алабушева
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