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Информация о минировании головного офиса Сбербанка в Москве не подтвердилась

Здание проверили полицейские и кинологи

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полицейские и кинологи обследовали здание головного офиса Сбербанка в Москве, информация о "минировании" не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В здании не обнаружено никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в головной офис Сбербанка на улице Вавилова в Москве поступила угроза взрыва от неизвестных. Как уточнил ТАСС источник, эвакуация посетителей и сотрудников банка не проводилась.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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