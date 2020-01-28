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Пожар в трансформаторной будке на юге Москвы ликвидирован

Пострадавших нет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в трансформаторной будке на юге Москвы, сообщили ТАСС во вторник в столичном главке МЧС РФ.

"В 22:22 пожар ликвидирован", - сказали в главке.

В ГУ МЧС РФ по Москве ТАСС ранее сообщали, что горит уличный трансформатор по адресу: Востряковский проезд, дом 10. По данным источника, он находится на территории ТЭЦ-26. Площадь пожара составляла 60 кв. метров, затем она снизилась до 20 кв. метров. На месте организован был штаб пожаротушения. Известно, что в трансформаторной будке сработали системы автоматического тушения пожара.

Пожар не повлиял на энергоснабжение. В главке уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

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