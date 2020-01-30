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Пытавшегося похитить Великую хартию вольностей в соборе Солсбери мужчину признали виновным

Британский суд огласит приговор Марку Ройдену 25 февраля

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Британский вор-рецидивист Марк Ройден, в октябре 2018 года попытавшийся украсть экземпляр Великой хартии вольностей из Солсберийского собора, был признан виновным в попытке похищения исторического документа, возраст которого превышает 800 лет. Как сообщает на своем сайте полиция графства Уилтшир, британский суд также признал Ройдена виновным в нанесении ущерба храмовому имуществу и огласит приговор преступнику 25 февраля.

Ожидается, что Ройден, на счету которого больше полусотни правонарушений и 23 приговора, получит тюремный срок. По словам осужденного, он пытался похитить документ, чтобы доказать, что он - подделка.

Обвинение считает, что попытка грабежа долго планировалась. Защита, прося суд о снисхождении, обращала внимание на то, что преступник еще в 1991 году получил повреждение головного мозга в автоаварии и много лет находился под опекой социальных служб.

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