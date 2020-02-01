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Источник: в Кузбассе задержали мужчину, сбежавшего из суда

Приговоренный к 15 годам лишения свободы за разбои и грабежи сбежал из здания суда в Новокузнецке 29 января

ТАСС, 1 февраля. Осужденный, напавший на конвоира и сбежавший из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области, задержан. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"Он задержан", - сказал собеседник агентства. Подробностей задержания он не сообщил.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что преступника задержали в подъезде одного из домов в Центральном районе города. "Беглец успел сменить одежду и не был похож на свое изображение на фото", - отмечают в ведомстве. Задержание прошло при поддержке полицейского спецназа.

"В настоящее время следователь допрашивает задержанного. В ближайшее время будет проведена очная ставка между ним и потерпевшим сотрудником полиции", - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

В среду в Кузнецком районном суде Новокузнецка рассматривалось уголовное дело о грабеже в отношении 33-летнего ранее судимого за разбои и грабежи преступника, суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Побег осужденный совершил, когда сотрудник конвоя сопровождал его в туалет. Там злоумышленник несколько раз ударил конвоира по лицу и скрылся из здания суда, конвоир был госпитализирован. Сейчас он выписан из больницы.

Следственными органами в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти").

В новость внесены изменения (10:02 мск) - добавлены подробности. 

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РоссияКемеровская область
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