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В Подмосковье потушили пожар на складе металлоизделий

Площадь возгорания составила 2070 кв. м

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пожар на одноэтажном складе металлоизделий в Раменском городском округе Подмосковья ликвидирован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"05:06 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Пожар на складе готовых изделий из металла в деревне Островцы на Тураевском шоссе в доме №17 в промзоне произошел в ночь на воскресенье. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м, существовала угроза распространения огня на соседние бытовки. Пожару присваивали повышенный второй ранг сложности.

Пожарным удалось локализовать горение на площади 2070 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

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