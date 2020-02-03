Рухнувшая в Новосибирске пристройка к кафе оказалась незаконной

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Пристройка к зданию, рухнувшая на пятерых человек, один из которых погиб, была возведена незаконно. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель территориального управления Минобрнауки РФ Алексей Колович, к ведомству которого относится здание, в котором произошло обрушение.

"Это здание передано [Сибирским отделением РАН] во ФГУП ЖКХ [ННЦ]. А пристройка, которая обрушилась, - это было незаконно возведенное [сооружение], которую естественно ФГУП ЖКХ не принимал, потому что на нее нет никакой документации", - сказал Колович.

Он добавил, что организаторы мероприятия могли попасть на объект либо самовольно, либо при содействии сотрудников предприятия, пока достоверной информации об этом нет.

Как сообщили ТАСС ранее на предприятии "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра" (ФГУП ЖКХ ННЦ), которое является собственником здания, пристройку не будут восстанавливать. На предприятии отметили, что она была построена в 2015-2016 годах одним из прежних арендаторов помещения, которое сдавалось с 2014 года. Для того чтобы установить законность строительства пристройки, собственник намерен обратиться в архив СО РАН, поскольку ФГУП ЖКХ ННЦ не располагает необходимой документацией.

При этом глава СО РАН Валентин Пармон в разговоре с ТАСС подтвердил, что СО РАН передало здание и все необходимые документы ФГУП ЖКХ ННЦ в ноябре 2019 года. "Все было передано, включая ключ и все документы в том порядке, который требуется для передачи объектов", - сказал Пармон.